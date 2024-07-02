شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أجرى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية دينغ لي.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.