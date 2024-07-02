تكنولوجيا: ‏Samsung SmartThings تكشف عن ميزات جديدة: دعم Matter 1.2 وإجراءات قابلة للمشاركة والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت SmartThings، منصة سامسونج لتوصيل جميع الاجهزة المنزلية الذكية، مجموعة من التحديثات الجديدة المصممة لتسهيل حياتك.

وأحد هذه الميزات الجديدة الأكثر إثارة هي الإجراءات القابلة للمشاركة، إذ تتيح لك هذه الميزة مشاركة إجراءاتك الآلية المفضلة مع أصدقائك وعائلتك.

فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك روتين صباحي حيث تضاء الأضواء، وتبدأ ماكينة صنع القهوة في تحضير القهوة، وتبدأ قائمة تشغيل الموسيقى المفضلة لديك، فيمكنك الآن مشاركة هذا الروتين مع الآخرين. ويمكنهم إعداده بسهولة في منازلهم بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة للروتين المشترك.

قامت SmartThings أيضًا بإجراء بعض التحسينات على كيفية إدارة أجهزتك المنزلية الذكية. يحتوي تطبيق SmartThings الآن على ميزة Hub Manager جديدة تتيح لك تكوين إعداد منزلك الذكي بسهولة.

يمكنك إنشاء مجموعات من لوحات الوصل، وحتى إعداد لوحة وصل احتياطية في حالة فشل لوحة الوصل الرئيسية. وهذا يعني أن منزلك الذكي سيكون أكثر موثوقية وأقل احتمالاً لأن يصبح غير متصل بالإنترنت.

كما أصبح تطبيق SmartThings متوافقًا الآن أيضًا مع معيار Matter 1.2، مما يعني أنه يمكنك توصيل المزيد من الأجهزة بمنزلك الذكي. يتضمن ذلك أشياء مثل الثلاجات ومكيفات الهواء وغسالات الأطباق والغسالات والمكانس الكهربائية الروبوتية وكاشفات الدخان وأجهزة استشعار جودة الهواء وأجهزة تنقية الهواء والمراوح.

وسيقدر مستخدمو هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية أيضًا ميزة التحكم في الأجهزة الجديدة، والتي تسهل التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية دون الحاجة إلى فتح تطبيق SmartThings.

يمكنك إنشاء صفحة تحكم منزلية مخصصة باستخدام أجهزتك المفضلة، ثم الوصول إليها بسرعة من اللوحة السريعة بهاتفك.

وأخيرًا، تم تحديث SmartThings Energy ببعض الميزات الجديدة لمساعدتك في توفير الطاقة. فيمكنك الآن الحصول على مكافآت مقابل توفير الطاقة، وتتبع تقدمك باستخدام عناصر الألعاب مثل مستوى الطاقة وشارات النشاط.

تم تصميم هذا التحديث الأخير لجعل تجربة منزلك الذكي أسهل وأكثر متعة. بالإضافة إلى ذلك، ومع كل الميزات الجديدة، تتمتع المنصة بمكانة جيدة لمواصلة نموها وابتكارها في سوق المنازل الذكية.

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