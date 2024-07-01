شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر بعد 30 يونيو شهدت تغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، إن مصر تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو والتي مر علي ذكراها 11 عامًا، بعدما أزاح المصريون جماعة الإخوان عن حكم البلاد، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منذ عام 2014، لتزدهر مصر وتحقق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات علي مر العشر سنوات الماضية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، التي يشهدها المجتمع الدولى ايمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

وقال النائب أحمد إدريس، إن الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو تحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والامال الى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين، ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم وتوفير حياه كريمه لهم.