كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع القوات الاسرائيلية في مخيم نور شمس

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع القوات الاسرائيلية في مخيم نور شمس. وافادت قناة "الجزيرة" بأن القوات الاسرائيلية حاصرت مداخل مخيم نور شمس في طولكرم ونشرت قناصة على أسطح مباني سكنية، مشيرة الى ان "الجرافات الاسرائيلية قامت بتخريب عدد من الشوارع والبنى التحتية خلال اقتحامها مدينة طولكرم".

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