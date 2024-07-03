شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مشروع الشراكة الاستثمارية يؤكد حجم دعم الدولة للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي، يعود اتجاه مهم من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.

وأضاف "الزهار"، أن الاستثمارات تعد خطوة مهمة للغاية ولها دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تمكين القطاع الخاص وتحسين فرص تواجده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعنى مزيد من التنافسية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى ملف الاستثمار اهتماما خاصا، وخلال الفترةالأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في الساحل الشمالي، يؤكد الخطوات الجادة من قبل الدولة المصرية بشأن دعن القطاع الخاص وتشجيع ملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترةالمقبلة، في ظل ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات عديدة لتشجيع وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وأوضح "الزهار"، أن الجولة المصرية عملت على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي يحسن قدرة الاقتصاد المصري على التفاعل مع العالم في الوقت الذي يزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، وهو ما يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلي.