أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "دبابة ميركافا معادية عمدت قرابة السابعة من صباح اليوم الى استهداف احد المنازل قرب الجدار في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة الحقت اضرارا مادية فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت احد المنازل في كفركلا بقذيفة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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