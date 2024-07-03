النبطية تحيي مراسم عاشوراء بشعار "أباة بالحسين" وسط تدابير أمنية عالية

تبدأ في مدينة النبطية، ليلة الاحد – الاثنين، مراسم عاشوراء على مدى الأيام العشرة، وأشرف مفتي وامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق على اكساء النادي الحسيني في المدينة وتجليله بالسواد واليافطات والرايات، فيما توزع أعضاء لجنة عاشوراء واسعاف النبطية وكشافة الامام الحسين على رفع اليافطات السوداء، وتلك التي تحمل اقوالاً للامام الحسين وال بيته في الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث باتت النبطية على استعداد لاحياء المراسم بقلوب يلفها الشوق والحنين.

ويشير المسؤول الإعلامي للنادي الحسيني في النبطية مهدي صادق، في حديث لـ"النشرة"، إلى أننا "سنبدأ بالمراسم مساء الأحد، باعتبار أن الاثنين هو الأول من محرم، ورفعت مدينة النبطية شعارها العاشورائي "أباة بالحسين"، لنقول ان ما لدينا من عزم وإرادة واباء مستمد من أبي الضيم الامام الحسين"، ويوضح أن "برامجنا لا تغيير فيها من مسيرات ومجلس مركزي في الحسينية ليلاً، يتلوه الشيخ حيدر المولى، والاستعدادات قائمة لتجليل المدينة بالسواد والاستعداد لمسرحية العاشر من محرم عاشوراء".

ويلفت إلى أننا "بدأنا بالتحضير والتدريب عليها على مستوى تقني عالي جداً، إضافة للمضافات وبعض المبادرات تجاه أهلنا النازحين من الجنوب، ولقد أخذنا بعين الاعتبار أنه هذه السنة سيكون هناك جمهور إضافي، نتيجة وجود عدد كبير من أهلنا النازحين الذين لن يستطيعوا إقامة مراسمهم في بلداتهم، وعززنا كل عملنا لاستقبالهم وأن نقوم بحسن ضيافتهم وأن تتم المراسم بشكل يستوعب هذا الجمهور الإضافي".

على صعيد متصل، علمت "النشرة" أن النازحين السوريين، في مدينة النبطية والجوار، سيطلب منهم الحد من حركتهم وتقليص مرورهم على الحواجز أو في محيط النادي الحسيني في النبطية، خلال احياء مجالس عاشوراء، وأن التفتيش سيشمل الجميع من لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى، والهدف حفظ الامن والاستقرار خلال المراسم والمسيرات.

كما أفادت المعلومات بأنه سيطلب من الأجنبي الحصول على تصريح للدخول إلى النبطية من الأجهزة الأمنية، وسيصار خلال عاشوراء لاتخاذ قرار بمنع تجول الدراجات النارية، من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً.