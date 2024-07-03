أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال عاليه بسبب الضغط على المولدات

أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيان أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.