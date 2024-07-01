هيئة إدارة قطاع البترول مددت الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية حتى اذار 2025

أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان اليوم، إن وزارة الطاقة قررت تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عطاءاتها للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقول بحرية ضمن جولة التراخيص الثالثة.

وسيصبح الموعد النهائي بموجب هذا الإعلان هو 17 آذار 2025 بدلا من الثالث من تموز الحالي.