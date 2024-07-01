أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان اليوم، إن وزارة الطاقة قررت تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عطاءاتها للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقول بحرية ضمن جولة التراخيص الثالثة.
وسيصبح الموعد النهائي بموجب هذا الإعلان هو 17 آذار 2025 بدلا من الثالث من تموز الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إدارة قطاع البترول مددت الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية حتى اذار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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