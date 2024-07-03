بوتين التقى شي في كازاخستان: علاقاتنا مع الصين تمر بأفضل فترة في تاريخها

التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في عاصمة كازاخستان أستانا، وذلك بعد شهر ونصف شهر من محادثاتهما الأخيرة في الصين منتصف أيار.

ويأتي هذا اللقاء في آسيا الوسطى على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تهدف إلى مواجهة "الهيمنة" الأميركية على الشؤون الدولية، وفق بكين وموسكو.

وفي تصريح له، أشار بوتين إلى "أننا نواصل تعزيز التفاعل مع الصين في الشؤون العالمية وهذا أحد العوامل الرئيسية للاستقرار"، موضحا أن "علاقاتنا مع الصين تمر بأفضل فترة في تاريخها وهي مبنية على مبادئ المساواة".

وذكر أن "روسيا والصين لا تنشئان أي تكتلات ولا تتعاونان ضد أحد وهما تعملان لصالح شعبيهما".

وعلى هامش القمة أيضا، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي بوتين بحثا الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا خلال لقاء في أستانا".

وأبلغ أردوغان الرئيس الروسي أن تركيا ستواصل جهودها لإحلال السلام في أوكرانيا. كما أكد على أن السلام الذي يناسب الجانبين ممكن.