حمية يلتقي روداكوف ويتسلم رسالة من نظيره الروسي رومان ستاروفويت

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، حيث جرى استعراض اخر المستجدات والتطورات على صعيد لبنان والمنطقة، كما جرى البحث في متابعة بعض الملفات التي تم تناولها في الزيارة الاخيرة لروسيا واللقاء مع وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت.

واكد حمية خلال اللقاء، على أن "زيارته الاخيرة لروسيا واللقاءات التي جرت مع نظيره ستاروفويت ، شكلت مناسبة للبحث في سبل وآفاق تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الروسي، ولاسيما في قطاع النقل، وموقع المرافئ اللبنانية الجغرافي وأهميتها بالنسبة لكوريدورات النقل على مستوى المنطقة والعالم"، مضيفاً بأن " الاهتمام الروسي كان واضحاً من خلال الانفتاح على الاستعداد للتعاون مع لبنان، لإقامة وتفعيل اتفاقيات تتعلق بقطاع النقل بين البلدين، وكذلك في قطاع النقل السككي".

بدوره روداكوف، سلم حمية رسالة من نظيره الروسي رومان ستاروفويت، يؤكد فيها على "استعداد بلاده لمتابعة النقاشات حول المواضيع التي طرحت خلال اللقاء في روسيا".