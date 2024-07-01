شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: على الحكومة الجديدة تخفيف العبء عن المواطن ودعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وأكد على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على رأس أولوياتها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح نويصر، أن الحوار الوطنى شكل ولا يزال مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، خاصة وأن جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.

