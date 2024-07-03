تكنولوجيا: ‏DJI تطلق محرك الدراجة الإلكترونية بقوة 850 واط ووزن 19.2 كجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التشويق لمحرك الدراجة الإلكترونية القادم وإثارة الكثير من التوقعات، أعلنت شركة DJI أخيرًا عن محرك الدراجة الإلكترونية، والذي يبدو أنه مخصص لتطبيقات eMTB.

يأتي محرك DJI Avinox مجهزًا بشكل افتراضي في Amflow PL، وهو eMTB خفيف الوزن ومزدوج التعليق والذي يتطلع إلى التنافس مع أمثال سلسلة Levo المتخصصة.

كما إن عامل الجذب الرئيسي في Amflow PL، وهو نظام محرك الدراجة الإلكترونية الجديد من DJI، يدعي بعض المواصفات والميزات المدهشة التي وضعته بالفعل في مقدمة الدوريات حيث كان حتى Shimano و Bosch عندما بدأت الدراجات الإلكترونية تصبح شائعة لأول مرة.

يبلغ وزن المحرك 2.52 كجم فقط ويمكنه زيادة الطاقة القصوى إلى 1000 واط لمدة تصل إلى 30 ثانية مع وضع Boost، بدلاً من الحد الأقصى العادي البالغ 850 واط.

كما ان المحرك قادر أيضًا على خفض عزم الدوران بمقدار 105 نيوتن متر، وهو تحسن كبير مقارنة بالمعيار القياسي 85-90 نيوتن متر الذي نراه في معظم عروض eMTB متوسطة إلى عالية المدى.

يحتوي نظام DJI Avinox على بطارية وشاشة OLED ومحرك. ويمكن لمشتري Avinox الاختيار بين بطارية أخف بقدرة 600 واط أو وحدة أثقل ولكن أكبر بقدرة 800 واط، كل هذا يتوقف على الحل الوسط المفضل.

ومع بطارية 800 واط في الساعة، تطالب Amflow بمدى يصل إلى 157 كم (97.6 ميلاً)، في حين يجب أن تصل بطارية 600 واط في منطقة 117 كم (72.7 ميلاً) عند الشحن الكامل.

وكما هو معتاد في معظم دراجات eMTB، هناك أوضاع ركوب للاختيار من بينها، في هذه الحالة، Auto و Eco و Trail وTurbo.

وتقرأ تلقائيًا مجموعة من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء الدراجة لتحديد مقدار المساعدة والدعم الذي يجب تقديمه للراكب ومتى يتراجع لتحسين النطاق.

ومع ذلك، يمكن تبديل خصائص الركوب عبر تطبيق Avinox، والذي يعمل أيضًا على توفير أمان الدراجة وتسجيل البيانات ومشاركتها عبر التطبيق واتصال Bluetooth الخاص بالدراجة الإلكترونية.

تتضمن DJI أيضًا شاحن GaN السريع الذي تقول إنه يمكنه شحن بطارية 800 واط من 0 إلى 75 بالمئة خلال ساعة ونصف فقط.

تدعي DJI و Amflow أن وزن PL يبلغ 19.2 كجم فقط، وهو الوزن الذي بدأ يقترب بشكل خطير من الدراجات الجبلية التقليدية العادية، وهذا بفضل إطار الكربون خفيف الوزن.

من المفترض أن تجتمع الحزمة المدمجة من نظام المحرك والبطارية Amflow PL و DJI Avinox خفيف الوزن معًا لتكوين eMTB شامل قوي بما يكفي للتسلق القوي وفعال بما يكفي لأيام طويلة في السرج.

ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك في الممارسة العملية. وفيما يتعلق بأجزاء الدراجة الجبلية الفعلية من Amflow PL، تبدو الدراجة الكهربائية مجهزة جيدًا إلى حد ما، مع صدمة هوائية خلفية Fox Float X Factory وشوكة هوائية أمامية Fox Factory 36.

تم تصميم Amflow PL مع وضع العجلات مقاس 27.5 بوصة و29 بوصة في الاعتبار، مما يمنح الدراجين الاختيار بين رحلة خفيفة ورشيقة أو رحلة سريعة ومستقرة.

لم تكشف Amflow و DJI بعد عن أسعار Amflow PL، ولكن صفحة Amflow Bikes موجودة مباشرة مع حقل تحديثات عبر البريد الإلكتروني للمشترين المهتمين، ويجب أن يكون eMTB الجديد متاحًا للطلب في الربع الرابع من عام 2024.

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