شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: ثورة 30 يونيو صححت مسار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن ثورة 30 يونيو ثورة عظيمة صححت مسار الوطن، فضلا عن أن نزول جميع الشعب فى هذا اليوم والتفويض واضح من الشعب للقيادة السياسية المشير عبد الفتاح السيسى فى ذلك الوقت.

وأضاف أيمن محسب خلال لقاء كاميرا برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، من فقرة "شهادات على 30 يونيو"، أن ثورة 30 يونيو عرس كبير كنا نجد الأطفال وهى فى الشوارع تهتف وهى لا تعلم لماذا تهتف، لافتا إلى العديد من الإنجازات التى تمت فى الصعيد ووجه بحرى بشكل واضح.

وأكد أيمن محسب انه لو لم تكن 30 يونيو لكانت الحضارة المصرية طمست والهوية الثقاقية المصرية طمست أيضا بشكل واضح وكنا تعرضنا لفئة حاولت تختذل هذا الوطن فى صفها وتنقض على مقاليد الحكم فى دولة عظيمة وتغير من طعمها ولونها ورائحتها، وأول مرة نشعر بأهالينا فى الصعيد عن طريق مبادرة حياة كريمة.