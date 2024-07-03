اعلن النائب فيصل كرامي، أن "بتنسيق ودعم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومن وزير الاشغال العامة علي حمية، سيتم تأمين الاموال الضرورية لمعالجة اشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس والجوار بالتعاون مع البلديات والجمعيات المختصة وذلك بهبة من مرفأ طرابلس، وبمساهمة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي اعلن عن تأمين الهبة اللازمة لمعالجة اشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس والجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.