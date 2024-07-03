علامة بعد جلسة للجنة الشؤون الخارجية: ركزنا على حجم الدمار في البنى التحتية وعدد المنازل التي تدمرت بالجنوب

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" (LFPCP) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعا تشاوريا، في المجلس الاقتصادي، لمناقشة مشروع "National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح".

وأشار النائب فادي علامة إلى أن "لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية تؤثر على النمو"، موضحا أن "من الأمور الأساسية التي يجب العمل على إصلاحها الإصلاح الضريبي الشفاف، من أجل مصلحة المواطن والحد من التهرب الضريبي".

ولفت أفرام إلى أن "الدولة اللبنانية اليوم تعاود عملها، فيما خص الموضوع الضريبي مشيرا الى انه من الضروري تحفيز الاقتصاد الشرعي"، مؤكدا أن "الوضوح أساسي للتقليل من الاستنسابية، وبالتالي التخفيف من العمل غير القانوني".

في سياق اخر، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء وسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية للدول العربية والإسلامية.

وذكر علامة، أننا "استكملنا اللقاءات التي نجريها مع السلك الديبلوماسي. والاجتماع اليوم كان مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والاسلامية، وأشكر لهم حضورهم المميز. لقد تم تقديم التقرير، الذي نقدمه إلى معظم السلك الدبلوماسي، وهو معد ومحضر من مجلسي الجنوب والبحوث ووزارات الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية، والهدف من ذلك الإضاءة على حجم الدمار البشع الذي يحصل في الجنوب".

أضاف: "تم التركيز على حجم الدمار في البنى التحتية وعدد المنازل التي تدمرت تدميرا كاملا وعدد المدارس التي تضررت والاذى الذي لحق بطلاب المدارس مع بداية العدوان الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية، إضافة إلى استكمال التحضيرات التي تجرى في وزارة الصحة لأي طارئ".

وتابع: "تمت الاضاءة على موضوع الزراعة وحجم الاراضي التي تضررت وعدم قدرة المواطن الموجود المزارع من استعمال أرضه، إضافة إلى القنابل الفوسفورية التي ستؤسس لمضار سيطول مداه. كما تمت الإضاءة على القسم المتعلق بالجانب الاقتصادي للمزارعين، واستمعنا الى بعض المداخلات من السفراء العرب مشكورين الذين ابدوا كل الدعم للبنان والاستعداد لمساعدته على أمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت".