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أخمد عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، حريقاً شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب وحقلٍ من القصب بمحاذاة مرفأ طرابلس.
وقد ساهم تضافر جهود العناصر بمحاصرة النيران بأقصى سرعة ممكنة والحؤول دون امتدادها الى مكب النفايات المجاور لرقعة الحريق، ما كاد أن يتسبب بحدوث كارثة بيئية كبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب بمحاذاة مرفأ طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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