نتانياهو: إسرائيل تقترب من القضاء على قدرات حماس العسكرية

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأوضح نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، باننا "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسنستمر في ضرب فلوله".

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