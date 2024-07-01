قطر تستضيف الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت قطر اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وكلاء الوزارات ونواب الهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والهاكاثون الخليجي الأول للأمن السيبراني، بالإضافة إلى التمارين السيبرانية الخليجية والتي من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في الدوحة.

كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون والمقرر عقده بالدوحة في شهر أكتوبر القادم.

وأكد عبدالله بن جاسم السيد، مستشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وأشاد بجهود اللجان الفنية التابعة للجنة التنفيذية في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني.

ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة بين دول المنطقة في إطار الاستراتيجية، وحث على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم المواهب والعمل على تطويرها.

ترامب تعليقا على قرار "العليا الأمريكية": انتصار كبير للديمقراطية

رحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء، واصفًا إياه بـ"انتصار كبير" للديموقراطية.

وكتب دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي، "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكيًا!"، وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".

وفي وقتٍ سابقٍ، قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا سابقًا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن.

واعتبرت المحكمة أن "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية" لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية".

بنيامين نتنياهو: نقترب من القضاء على القدرات العسكرية لحماس وسنواصل تدمير فلولها المسلحة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، مشدداً على استمرار الجهود لتدمير فلولها المسلحة. وأكد نتنياهو في تصريحاته أن العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع وتحصينات حماس ستستمر بشكل حازم، بهدف حماية الأمن الإسرائيلي والمواطنين.

وأضاف نتنياهو أن الحملة العسكرية تهدف إلى إضعاف قدرات حماس وتقليص إمكانياتها في القطاع، مؤكداً على عزم إسرائيل في التصدي لأي تهديدات قد تنطلق من قطاع غزة، وذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين الإسرائيليين.

وختم نتنياهو تصريحاته بالشكر للقوات الإسرائيلية على جهودها وتضحياتها في خدمة البلاد وحماية أمنها، معبراً عن ثقته في قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في هذه المرحلة الحساسة.