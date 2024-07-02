طائرة أمريكية تنفذ مهمة مراقبة قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - مهمة في وسط البحر الأبيض المتوسط، نفذتها طائرة المراقبة "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي تريتون" التابعة للبحرية الأمريكية، مركزة بشكل أساسي على المياه قبالة السواحل الليبية.

ووفقا لما أظهره موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في رصد الرحلات الجوية، أقلعت الطائرة من قاعدة سيغونيلا الجوية في إيطاليا.

وأوضح مسار الرحلة أن الطائرة حلقت عبر المنطقة الساحلية الليبية والمنطقة الواقعة بين مالطا وصقلية.

وأشار موقع تتبع الطائرات إلى أن وجود الطائرة في هذه المناطق يعكس الاهتمامات الاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في وسط البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

المسيرة الأمريكية "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي تريتون

والمسيرة الأمريكية "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي تريتون" قادرة على تعقب حركة المرور البحرية، ومنع الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الأسلحة والبشر، إضافة إلى جمع المعلومات الحيوية، وتوفير معلومات الاستطلاع على مساحات واسعة في البحر وفي المناطق الساحلية، وإجراء مراقبة مستمرة للسطح، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ، وبإمكانها مراقبة ما يصل إلى 7 ملايين كم مربع من السطح خلال يوم.