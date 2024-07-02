بايدن: قرار المحكمة العليا الأميركية حول حصانة ترامب خلق مبادئ جديدة وهذا أمر خطير

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "قبل 4 سنوات، وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجموعة من المجرمين وهاجموا مقر السلطة ونادوا بشنق نائب الرئيس"، مضيفا "للشعب الحق في معرفة ماذا حدث في 6 كانون الثاني 2021 ومن الصعب الآن إصدار حكم قبل الانتخابات" الرئاسية.

وقال: "الأميركيون عليهم أن يصدروا حكما على تصرفات ترامب وكان يجب أن تصدر المحكمة العليا الأميركية ذلك الحكم"، موضحا أن قرار المحكمة العليا حول حصانة ترامب "خلق مبادئ جديدة وهذا أمر خطير".

ورأى بايدن أن "ترمب أصبح اليوم مشجعا على أن يفعل ما يحلو له"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة العليا حول حصانة ترامب يمثل تغيرا جذريا للمبادئ التي تأسست عليها أميركا".

واعتبر أن "هذه الأمة تأسست على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه"، موضحا أن "قرار المحكمة يؤسس لسابقة خطيرة لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

وأضاف بايدن "قرار المحكمة استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا".