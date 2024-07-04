أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن "هدف باريس وواشنطن حل الصراع الحالي عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا، فحل الصراع سيسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة لديارهم بوجود ضمانات".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع الحالي عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.