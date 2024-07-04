في صحف اليوم: لقاء مطر- الخطيب أسهم في تبريد الأجواء وعودة التواصل المباشر وتأكيد على العيش المشترك

افادت مصادر مطلعة على لقاء نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والمطران بولس مطر والوزير السابق وديع الخازن، "الجمهورية"، أنّ "هذا اللقاء أسهم في تبريد الأجواء وعودة التواصل المباشر، واكّد الجانبان حرصهما على العيش المشترك كما ينادي قداسة البابا، لانّه من دون هذا التعايش لا وجود للبنان ولا لمسيحييه".

واشارت معلومات "الجمهورية"، الى "انّه لم يحصل اتفاق على لقاء بين نائب رئيس المجلس والبطريرك الراعي في وقت قريب، حيث لا لزوم لذلك طالما انّ الامور عادت الى مجاريها ولكن لا شيء يمنع اللقاء لاحقاً".