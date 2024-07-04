الخارجية الروسية: النجاح الذي حقّقته المعارضة في فرنسا هو ردّ على إملاءات واشنطن وبروكسل

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أنّ "النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حقّقته المعارضة في فرنسا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وقبل ذلك بقليل خلال الانتخابات الأوروبية هو ردّ، على وجه الخصوص، على إملاءات واشنطن وبروكسل".
واشار المتحدّث باسم الوزارة أندريه ناستاسين خلال مؤتمر صحافي، الى أنّ "الجولة الأولى (من الانتخابات التشريعية) وكذلك الانتخابات الأوروبية في حزيران، لا يمكن اعتبارها سوى تصويت بعدم الثقة من جانب الفرنسيين في ما يتعلق بالسلطات الحالية، بما في ذلك بالسياسة الخارجية لباريس".
وأضاف أنّ "النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حقّقته المعارضة لا يشهد فقط على استقطاب المجتمع وتصاعد الاحتجاج، بل يشهد أيضاً على حقيقة أنّ المطالبة بعدالة اجتماعية وسياسة خارجية سيادية تلبّي المصالح الوطنية والتحرر من إملاءات واشنطن وبروكسل آخذة في التزايد في البلاد".
واعتبر أن "هذا لا يعني أن نبقى على الهامش. نحن بعيدون كلّ البعد عن عدم المبالاة بما يحدث في بلد كان، حتى وقت مضى، يعتبر بحقّ أحد أكبر البلدان في العالم"، لافتا الى أن "اليوم، حوّلت (فرنسا) نفسها إلى أحد المروّجين لحرب مدمرة للغرب الجماعي ضد روسيا".
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