غادر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إلى المملكة المغربية، بصفته رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، لتمثيل لبنان والمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة، التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط ، على أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه المشاركين من الدول العربية الأعضاء .

كانت هذه تفاصيل خبر حمية غادر الى المغرب للمشاركة في أعمال الدورة الـ 28 للمنظمة العربية للطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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