الحكومة الارجنتينية أعلنت إغلاق وكالة الأنباء الرسمية وتحويلها إلى وكالة للإعلانات

أعلنت الحكومة الارجنتينية "إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" وتحويلها إلى وكالة للإعلانات و"الدعاية" بعد أن اتهمها الرئيس اليميني خافيير ميلي بالانحياز لليسار".

واشارت في بيان، الى أن "الوكالة التي تأسست في 1945 وتضم أكثر من 700 موظف، ستتوقف عن العمل الذي أنشأت على أساسه في الأصل، كوكالة أنباء وتتولى وظائفها الجديدة".

وسيطلق على تيلام الآن "الوكالة الرسمية للإعلان" وستُكلف "تطوير وانتاج وتسويق وتوزيع المواد الإعلانية الوطنية و/أو الدولية".

وكانت حكومة ميلي التي خفضت الميزانية قد علقت عمليات تيلام في آذار، لافتة إلى أنه "تواجه الملايين من الخسائر التشغيلية".

في أيار سلطت منظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب وسائل الإعلام، الضوء على الأرجنتين في تصنيفها لحرية الصحافة، وقالت إن قرار ميلي إغلاق وكالة تيلام "عمل ... مثير للقلق".