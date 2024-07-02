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زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

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واس- جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر،اليوم، إقليم "مالوكو" في إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 226 كيلومترًا من جزر "تانيمبار" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 163 كيلومترًا.

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ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

سبق وضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، شرق الفلبين.
وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 31 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بالانجيجا الفلبينية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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