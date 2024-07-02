شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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زلزال الفلبين

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر،اليوم، إقليم "مالوكو" في إندونيسيا.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 226 كيلومترًا من جزر "تانيمبار" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 163 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.سبق وضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، شرق الفلبين.وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 31 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بالانجيجا الفلبينية.