السلطات التركية اوقفت 474 شخصا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا

أوقفت السلطات التركية، "474 شخصا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة".

واشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الى انه "تم توقيف 474 شخصا بعد الأعمال الاستفزازية التي نفذت ضد سوريين في تركيا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن "مجموعات من الاشخاص استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر".

وبحسب وكالة "الصحافة الفرنسية" تظهر مقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.