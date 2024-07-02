مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة بنيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - تحطمت طائرة على متنها خمسة أفراد من عائلة واحدة في منطقة غابات ريفية ببلدة "ماسونفيل" بولاية نيويورك الأميركية.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة الذين كانوا على متنها وبينهم طفلان.

وأعلنت شرطة ولاية نيويورك، في بيان رسمي أصدرته مساء أمس "الاثنين"، أن سلطات الولاية عثرت على حطام الطائرة ذات المحرك الواحد "Piper PA-46"، وجثث الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها في بلدة ماسونفيل، وذلك بعد عملية بحث مطولة استخدمت فيها طائرات بدون طيار ومركبات صالحة لجميع التضاريس وطائرات هليكوبتر لتحديد موقع تحطم الطائرة، والذي عثر عليه على بعد حوالي 125 ميلاً "200 كيلومتر" شمال غرب مدينة نيويورك.