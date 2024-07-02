مسؤولة أممية: الوكالات الإنسانية بغزة تحتاج لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حثت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة سيجريد كاج، اليوم الثلاثاء، الأعضاء على مواصلة توفير الإمدادات وتمويل الوكالات الإنسانية، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأشارت كاج إلى أن النشاط العسكري وانعدام الطرق الآمنة يؤثران على العمليات الإنسانية، مشددة على ضرورة إنشاء نظام فعال وموثوق به لمنع الصدام والتنسيق في غزة.

وأكدت كاج أن هناك حاجة لتخزين ونقل الكمية اليومية المطلوبة من الوقود مسبقا.

وشددت كاج على أنه لا بد للجميع من احترام القانون الدولي وعلى الأونروا القيام بدورها.

وكشفت كاج أن تفعيل آلية لوصول المساعدات من مصر إلى غزة سيتم في شهر يوليو، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين التزم بإجراءات من شأنها زيادة المساعدات إلى القطاع.

وأكدت كاج أن بدء العملية العسكرية في رفح أدى إلى تقليص حجم المساعدات بشكل كبير، داعية إلى إعادة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.