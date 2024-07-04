سعرها 25 جنيها.. فاكهة حمراء تعزز القدرة الجنسية للرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكاكا من الفواكه الصحية التي يحرص العديدون على تناولها لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ويتراوح سعرها في الأسواق المصرية من 22 إلى 25 جنيها.

وذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الرجال للكاكا يدعم صحتهم الجنسية، من خلال ما يلي:

علاج ضعف الانتصاب

الكاكا من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، التي تسهم في تعزيز تدفق الدم المغذي إلى أعضاء الجسم بما في ذلك العضو الذكري، ما يعزز الدافع الجنسي ويقي من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

تعزيز القدرة الجنسية

الكاكا غنية بالسكريات الطبيعية التي توفر الطاقة التي تعزز صحة الرجال وتدعم قدرتهم الجنسية دون الشعور بالتعب.

تحسين الخصوبة

تحتوي الكاكا على عناصر غذائية مختلفة، بما في ذلك فيتامين سي، وفيتامين هـ، و معادن تحسن من حركة الحيوانات المنوية وجودتها، كما أنها تزيد عددها، ما يحسن من خصوبة الرجال.

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