ميقاتي عقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هنيس بلاسخارت في السراي الحكومي.

كذلك، اجتمع ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة على الصعيدين الخدماتي والإنساني.

هذا، واستقبل رئيس الحكومة وفدا من نواب "اللقاء الديموقراطي" ضم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تحدث النائب وائل أبو فاعور بعد اللقاء فقال "نقل النائب جنبلاط شكره وتقديره للدور الوطني الكبير والمسؤول الذي يقوم به ميقاتي لدرء الأهوال التي يهدد بها العدو الاسرائيلي من بوابة الجنوب اللبناني، او سواء ما يقوم به دولة الرئيس من دور وطني مسؤول لتسيير عجلة الدولة، رغم الصعوبات والكثير من المواقف غير الايجابية التي يتعرض لها في عمله، والتي تعترض مسيرة عمل الحكومة".

واضاف: "بالطبع فان الأولوية برأينا كلقاء وكحزب هي لترميم هيكل الدولة الذي يبدأ عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وترميم الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولهذين الأمرين معبر واحد وحيد هو الحوار بين اللبنانيين. لا مصلحة في شيطنة الحوار ورجمه لا سيما وأن لدينا تجارب حوارية منتجة على امتداد التاريخ اللبناني ادت الى الكثير من الأغراض الوطنية ولا مصلحة ايضاً في اجتزاء الحوار او انتقاص النصاب الوطني الذي يجب ان يكون نصابا مكتملا في اي حوار، وهذا ما سمعناه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقيناه قبل قرابة اسبوع. لا مصلحة في الجلوس قاعدين وفي انتظار هطول الحلول علينا من الخارج، بل يجب ان تكون هناك ديناميات ومبادرات محلية، وقد قمنا نحن بمسعى، وليس بمبادرة، وتمكنا من الوصول إلى بعض الخلاصات ولا نزال نجري نقاشات حولها".

وقال: "اللقاء اليوم مع ميقاتي كان ايضاً للبحث في اي افكار مستقبلية يمكن ان نعيد تقديمها لاننا لن نوقف مسعانا. لا زلنا نبحث من خلال اتصالات ثنائية وثلاثية مع الكثير من الجهات المؤثرة والكتل النيابية لبعض الحلول التي يمكن ان تخرجنا من المازق الحالي، كذلك لا مصلحة في الانتظارات واقول هذا الكلام في ما خص الاستحقاق الرئاسي، ولا مصلحة في الانتظارات اذا لم اقل الرهانات على احداث الجنوب وانتظار ما يمكن أن تؤول اليه هذه الأحداث وما يمكن ان تنتجه التوازنات الداخلية، فلا مصلحة بهذا الامر على الإطلاق. كان الرأي متفقاً بين رئيس الحزب وميقاتي على ضرورة استكمال السعي مع كل الأطراف الداخلية من اجل الوصول إلى تفاهمات وطنية بشأن هذين الأمرين".

واستقبل رئيس الحكومة عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب وعرض مجمل الاوضاع اضافة الى شؤون إنمائية تخص منطقة عاليه.

وعقد ميقاتي اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني القرم، المدير العام لهيئة "اوجيرو " عماد كريدية ورئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وجرى البحث في اوضاع قطاع الاتصالات.

كما التقى ميقاتي النائبين وليد البعريني واحمد رستم وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية واوضاع تخص منطقة الشمال.

والتقى ميقاتي وفدا من الاساتذة الجامعيين، حيث أن بعد اللقاء مصطفى حاج يوسف باسم الوفد فقال: "قدمنا مشروعا يتضمن اقتراحات عدة ودراسة تتعلق بكيفية تحسين الريادة في الاعمال، وخلق اجواء مناسبة لهذا الموضوع في لبنان من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية فيه، خصوصا ان لبنان قائم على شركات معظمها ناشئة وصغيرة الحجم. من خلال المشروع المقدم من قبلنا يمكن للدولة اللبنانية توفير اجواء ملائمة لكي تستطيع هذه الشركات ان توسع اعمالها وتحسّنها وتشجع الأشخاص على انشاء شركات من اجل الدخول في الدورة الاقتصادية ولكي تصبح منتجة".