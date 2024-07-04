وفد من اتحاد نقابات الأفران زار المدير العام للاقتصاد واتفاق على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز

زار وفد من من "اتحاد نقابات الأفران" في لبنان، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، حيث ثمن الوفد، بحسب بيان، "الجهود التي يقوم بها محمد ابو حيدر من ناحية ضبط الاسعار ومعالجة الملفات والشكاوى التي تبلغ بها الوزارة في القطاعات الاقتصادية كافة، وبخاصة الأفران".
واتفق الاتحاد مع ابو حيدر على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز، كما هو وارد في تسعيرة وزارة الاقتصاد حرفا وروحا ونصا في صالات الأفران على أن يسطر محاضر في حق كل من يبيع أي ربطة خبز لم يصدر قرار فيها عن الوزارة داخل صالات الأفران وفي السوبرماركت والمحال ويحال الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه وحق فرنه.
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