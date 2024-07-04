وزير الدفاع عرض المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير المصري

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، سفير مصر علاء موسى. وبحث المجتمعان، في العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين وفي مستجدات لبنان والمنطقة.

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