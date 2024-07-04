بوتين: حركة طالبان حليفتنا في مكافحة الإرهاب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "حركة طالبان الافغانية حليفتنا في مكافحة الإرهاب لأن أي حكم قائم معني باستقلال حكمه واستقرار الدولة التي يديرها".

وأوضح بوتين أن "طالبان تمسك بالسلطة واعلنت بعض الالتزامات"، مضيفا "انا واثق بان طالبان معنية ايضا بأن يكون كل شيء مستقرا وهادئا وخاضعا لقواعد معينة في افغانستان".

وكانت قد أعلنت موسكو في ايار نيتها شطب حركة طالبان من قائمتها لـ"المنظمات الارهابية"، بعد اكثر من ثلاثة اعوام ونصف عام من عودتها الى السلطة في افغانستان.

وأدرجت طالبان التي تربطها علاقات تاريخية بتنظيم القاعدة الجهادي على هذه القائمة في روسيا منذ 2003. لكن ذلك لم يمنع موسكو من اقامة علاقات مع الحركة منذ اعوام عدة، وخصوصا عبر استقبالها مرارا موفدين منها.