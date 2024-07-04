شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ يطالب الحكومة الجديدة بتسهيل خطوات الاستثمار الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد، مشيرا إلي ضرورة الإعداد الجيد لبرنامج وخطة لمواجهة تلك التحديات، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة للحكومة.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن في مقدمة توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، تخفيف العبء عن المواطنين في الفترة المقبلة وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلي ضرورة التعامل مع ذلك الملف باعتباره أهم ملف أمام الحكومة الآن، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة في تحقيق ذلك الأمر، يرتبط بنجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بشكل دائم وليس مؤقت، وهو ما يتطلب من الحكومة رؤية وخريطة جديدة تتضمن سياسات اقتصادية جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات تدفع عجلة التنمية للأمام بشكل سريع، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسن مستوى المعيشة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد إن لم يكن أهمها، نظرا لارتباطه بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التى تواجهه مثل التغييرات المناخية، مضيفا، ذلك القطاع يحتاج من الحكومة الجديدة تطويره بالشكل الذى يحقق احتياجات البلاد.

وأكد الجبلي، نتمنى من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، إعادة هيكلة قطاعات الزراعة وتسهيل خطوات الاستثمار الزراعى، وسرعة إنهاء ميكنة الخدمات، وإعداد خطة زراعية لمصر، تتضمن خربطة لاحتياجاتنا من المحاصيل سواء المطلوبة محليا أو للتصدير، وتحقيق التوازن بها، إلي جانب العمل علي تشجيع التصنيع الزراعي وتذليل أى معوقات أمامه، والتوسع في الإنتاج الحيوانى.

وأضاف، أيضا لابد من تكثيف جهود البحث العلمي في مجال الزراعة والتنسيق مع القطاع الخاص في ذلك الملف، بما يضمن تحقيق نتائج جيدة وسريعة في التوصل إلي أصناف وسلالات ذات إنتاجية أكثر وجودة أفضل.