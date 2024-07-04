شكرا لقرائتكم خبر عن دول منظمة شنغهاي تعلن استعدادها لإزالة الظروف المشجعة على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الخميس، عن استعدادها لإزالة جميع الظروف المشجعة والمواتية لانتشار الإرهاب والتطرف. مكافحة تمويل الإرهاب وجاء في نص إعلان أستانا الصادر عن مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة: "الدول الأعضاء مستعدة لاتخاذ إجراءات شاملة للقضاء على الظروف المشجعة على الإرهاب والتطرف، بما في ذلك الاستمرار بحزم في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة التجنيد وحركة الإرهابيين عبر الحدود، ونشر التطرف بين الشباب، وكذلك استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إرهابية".

وأشار الإعلان إلى أن دول المنظمة ستواصل أيضًا زيادة الجهود المشتركة لمنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، وأي تعصب ديني وكراهية للأجانب والقومية العدوانية والتمييز القومي والعرقي. وأكد إعلان الدول الأعضاء، عدم قبول المعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب، مبينًا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن تبريره؛ ويجب على المجتمع الدولي برمته أن يدين بشدة التغاضي عن الإرهابيين وإيوائهم.

