وسط تحذيرات.. بوتين يستقبل رئيس وزراء المجر في الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في الكرملين مما أثار تحذيرات من زعماء آخرين في الاتحاد الأوروبي من أن ذلك ليس مؤشرا على تهدئة وتأكيدات على أنه لا يتحدث نيابة عن التكتل.

وتسلمت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين وهي فترة تستمر لستة أشهر. وخلال خمسة أيام فحسب منذ ذلك الحين، زار أوربان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وشكل تحالفا مع قوميين يمينيين آخرين.

كما اختار الآن أن يذهب إلى موسكو في مهمة سلام قبل أيام من قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي ستناقش تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في لمواجهة ما وصفه الحلف بأنه “حرب عدوانية غير مبررة”.

وأبلغ بوتين رئيس وزراء المجر بأنه مستعد لمناقشة الفروق والاختلافات في تقاصيل مقترحات السلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أنه مستعد لسماع موقف أوربان من أزمة أوكرانيا وأن يستمع منه لآراء شركاء أوروبيين آخرين عن الأمر.

وقال بوتين لرئيس الوزراء المجري “أتمنى أن تكون لدينا فرصة لتبادل الآراء بشأن بناء العلاقات الثنائية في هذا الموقف الصعب وبالطبع أن نتحدث عن احتمالات تطور أكبر أزمة في أوروبا وأعني فيما يتعلق بأوكرانيا”.

وأدلى بوتين بالتصريحات قبيل محادثات في الكرملين بين الزعيمين.