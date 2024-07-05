ثلاثة ايام.. اليمن تكشف الليلة عن مفاجأة وإسرائيل تهتز رعبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتبقى ساعات على انتهاء المهلة التي منحتها اليمن "جماعة الحوثيين"، وهي ثلاثة أيام، قبل تنفيذ عملية عسكرية واسعة، وتعيش إسرائيل حالة من الرعب والقلق حول ما سوف يحدث عند منتصف الليل.



وكان متحدث حركة أنصار الله اليمنية جماعة الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، نشر منذ ٣ أيام كلمتين على حسابه أثارت حالة من القلق في الكيان الإسرائيلي، وهما " ثلاثة ايام " واعتبرت إسرائيل أن اليمن تستعد لتصعيد عسكري كبير .

مؤخرا بدأت اليمن في تصعيد عملياتها العسكرية بالإشتراك مع جبهة المقاومة الإسلامية العراقية، ضد الاحتلال، واستهدفت سفن بريطانية وامريكية وإسرائيل ووصلت صواريخها للعمق الإسرائيلي في تل ابيب.

المرحلة الرابعة من التصعيد

وأعلن الحوثيون امس تنفيذهم هذا الأسبوع 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، وتم استهداف 6 سفن، ليصل الإجمالي إلى 162 سفينة.

في وقت سابق، كشفت جماعة الحوثيون اليمنية إنها نفذت عملية مشتركة مع ميليشيا "المقاومة الإسلامية العراقية" على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر قائلة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.