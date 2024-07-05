اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يحمر شقيف ‏وكفرتبنيت، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 05-07-2024 مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بصلية من صواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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