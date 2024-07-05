أوربان أكد مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، "مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام"، مشيرا إلى أن "مواقف الطرفين بشأن التسوية متباعدة".

واشار أوربان عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي وصفها بأنها صريحة وصادقة، الى انني "كنت في كييف، والآن أنا في موسكو. أدركت من خلال تجربتي أن مواقف [أوكرانيا وروسيا بشأن التسوية] بعيدة جدًا عن بعضها بعض. ويجب اتخاذ العديد من الخطوات لتقريب نهاية الحرب".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن الخطوة الأهم التي اتخذناها هي أننا قمنا بإحياء التواصل، وسأواصل العمل في هذا الاتجاه".

ووصل أوربان والوفد المرافق له، إلى موسكو والتقى مع بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام. وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1 تموز الجاري.