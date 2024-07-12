وزير الخارجية الأوكراني: لا نريد الانتظار 75 سنة أخرى للانضمام إلى حلف "الناتو"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش القمة الـ75 "للناتو"، أن "أوكرانيا لا تريد الانتظار 75 سنة أخرى للانضمام إلى الحلف، وتدعو إلى تسريع العملية".
ولفت كوليبا لقناة "سي إن إن" التلفزيونية، الى اننا "لن نكون سعداء تماما إلا عندما تصبح أوكرانيا عضوا في حلف "الناتو"، ويتم الوفاء بالوعود المترتبة على ذلك. لقد سمعنا رسائل مقنعة في اليومين الماضيين على جميع المستويات مفادها أن الطريق إلى العضوية لا رجعة فيه، وأن أوكرانيا ستكون في "الناتو". ولكن لا يمكننا الانتظار 75 سنة أخرى للاحتفال بانضمام أوكرانيا. ويجب أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن "كييف ستواصل العمل من أجل الانضمام المبكر إلى الحلف".
وأعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه "لقبول دولة في الحلف يتطلب الأمر التوصل إلى اتفاق شامل، مضيفا أن دول "الناتو" توصلت إلى اتفاق على أن تصبح أوكرانيا عضوا فيه، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن الموعد".
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