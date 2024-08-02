وزير البيئة: استطعنا خلال عامين خفض المساحات المحروقة في كل لبنان

اشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، الى اننا «نعمل منذ ثلاثة مواسم على تخفيض حرائق الغابات. ونقوم بحملات توعية مع مجموعات الرصد التي تعمل مع الدفاع المدني والبلديات والمتطوعين. واستطعنا خلال عامين خفض المساحات المحروقة في كل لبنان، من خلال طريقة العمل التي اتبعناها».

وأثنى ياسين «على التضحيات التي يقدمها رجال الدفاع المدني»، مشددا على ضرورة أن نقف إلى جانبهم، لأنهم يحاربون «باللحم الحي»، ومؤكدا «على أهمية وجود هذه المؤسسة في البلاد، والتي تسهم في الحفاظ على طبيعة لبنان الخضراء وبيئته الجميلة»