المطران مظلوم​: وحدها روح القداسة التي بثها لنا البطريرك الدويهي تخلصنا وتنشل لبنان من الأزمات

أشار النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، الى أن "البطريرك إسطفان الدويهي كتب عن تأسيس الكنيسة المارونية وعن دور المدرسة المارونية في روما ودور المطارنة وتواصلهم مع الامير فخر الدين".
ولفت المطران مظلوم، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "البطريرك الدويهي اسس النواة الاولى لما يدعى لبنان الحديث لذلك فهو نعمة كبيرة لنا لان الله ارسله في تلك الفترة، ونعمة لنا اليوم لاننا ننعم بتعاليمه وبالروح القداسة التي بثها لنا"، مؤكداً أن "وحدها القداسة تخلصنا وتنشل لبنان من الازمة التي يعيشها".
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