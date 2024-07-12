وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من سوريا بمنطقة مفتوحة في حصبين جنوبي الجولان

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ أطلقت من سوريا بمنطقة مفتوحة في حصبين جنوبي الجولان. واشار المجلس الإقليمي للجولان الى اندلاع حريق جراء سقوط صواريخ أطلقت من سوريا جنوبي الجولان دون تفعيل إنذار.

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