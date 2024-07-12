شكرا لقرائتكم خبر عن نشر أسلحة أمريكية في ألمانيا.. برلين ترحب وموسكو تحذر وتهدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، بنشر أنظمة أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

ويشغل هابيك، المنتمي لحزب الخضر الألماني، أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه" الألمانية تنشرها في عددها يوم الجمعة، قال هابيك: "التسلح ليس بالشيء الذي اتعامل معه باستخفاف، ولكنني اعتقد أن قرار الولايات المتحدة نشر أسلحة بعيدة المدى لدينا، ضروري".

واتفق البيت الأبيض والحكومة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء، على أن تعاود الولايات المتحدة لأول مرة منذ الحرب الباردة اعتبارًا من عام 2026، نشر أنظمة أسلحة في ألمانيا تصل إلى روسيا. زمن خطير للغاية وأضاف هابيك: "يجب أن نعزز قدرتنا على الدفاع، لأننا نعيش في زمن خطير للغاية يختلف عن سنوات الثمانينيات، لذلك، فإن السذاجة غير مقبولة".

وأشار إلى أن المظاهرات ضد قرارات الناتو المزدوجة في عام 1981 كانت خلال فترة الحرب الباردة، وأردف: "الآن نشهد حربًا ساخنة في أوكرانيا حيث القصف والموت".

وأضح هابيك أن تسليح الجيش الروسي يهدد "بشكل واضح الجناح الشرقي لحلف الناتو"، وقال: وبالتالي، فإن روسيا ليست شريكًا في السلام في الوقت الحالي".

ورأى هابيك أن تحسين وضع ألمانيا على صعيد السياسة الأمنية ينبغي ألا يكون سوى خطوة أولى، وتابع: "يجب ألا نتوقف عند التفكير في سيناريوهات الحرب، يجب أن يكون العمل موجهًا نحو السلام". تحذير روسي حذر السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، الحكومة الألمانية من حدوث مزيد من التدهور في العلاقات بين موسكو وبرلين إذا نشرت الولايات المتحدة بنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا اعتبارًا من عام 2026.

وقال نيتشايف: "من المأمول أن تعيد النخب السياسية الألمانية النظر فيما إذا كانت مثل هذه الخطوة المدمرة والخطيرة والتي لن تسهم في أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا في أمن القارة الأوروبية بوجه عام، مستحسنة، فضلًا عن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للعلاقات الألمانية-الروسية".

وقال نيتشايف محذرا إنه في حالة حدوث ذلك، ستزداد التوترات وسيحدث سباق تسلح، وسيكون هناك خطر حدوث مواجهة لا يمكن السيطرة عليها، لافتًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها.

وتابع الدبلوماسي الروسي أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة للرد على ذلك.