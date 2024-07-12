ليبرمان: إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026 فلن تكون إسرائيل موجودة

رأى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يقود إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأكّد أنّ "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها"، موضحًا أنّ "المستوى السياسي مريض وإذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026 لن تكون إسرائيل موجودة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

ومع استمرار الحرب على غزة دون تحقيق أهدافها المعلنة باستعادة الأسرى والقضاء على "حماس" وما رافقها من خسائر اقتصادية وبشرية لتل أبيب، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في عملية حركة "حماس"، وشدد على أنّ التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ونتانياهو.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن جولات جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين يواصل نتانياهو الحديث عن رغبته في استكمال الحرب.