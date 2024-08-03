أمطار رعدية وحرارة مرتفعة.. حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.



وأضاف المركز، درجات الحرارة العظمى مرتفعة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتابع ، الرياح في البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة

وذكر الرياح في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 38 28

المدينة المنورة 40 32

الرياض 43 29

جدة 39 31

أبها 24 15

الدمام 46 32

تبوك 38 27