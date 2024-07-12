شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ القتل الرحيم بـ12 حوتًا بعد جنوح جماعي في جزر أوركني باسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الخبراء أنه جرى إخضاع 12 حوتا طيارا كانت نجت عقب جنوح جماعي في جزر أوركني باسكتلندا، للقتل الرحيم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأن منظمة الغواصين البريطانيين لإنقاذ الحياة البحرية تلقت تقريرا بجنوح جماعي، لما يصل إلى مئة من الحيتان الطيارة الطويلة الزعانف، على شاطئ تريسنس في جزيرة سانداي بأوركني، قبل الساعة 11 صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس. محاولة إنقاذ الحيتان ومن بين الــ77 حوتا التي كانت على الشاطئ، لم ينج سوى 12، فيما احتشد المسعفون من أنحاء الجزيرة ومن خارجها في محاولة لإنقاذهم.

ولكن بعد السادسة مساء أمس الخميس، قالت منظمة الغواصين البريطانيين إنه جرى تنفيذ الموت الرحيم بحق الاثنى عشر حوتا جراء المدة الطويلة التي قضوها على الشاطئ.

وجاء في بيان المنظمة: "للأسف جرى تنفيذ الموت الرحيم بحق الحيتان الطيارة الاثنى عشر بسبب تدهور حالتها بسبب الساعات الطويلة التي قضوها عالقين على الشاطئ مما أسفر عن إصاباتهم بسحجات بسبب وزنهم الثقيل والاحتمالية المرتفعة لاستنشاق المياه مع المد القادم".