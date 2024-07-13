شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تكشف عن خططها في استهداف المناطق الروسية عسكريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، عن خطط كييف في استهداف المناطق الروسية عسكريًا.

وقال إن كييف لا تسعى إلى تنفيذ هجمات في المناطق النائية الروسية أو على الأراضي الروسية، لمجرد توجيه ضربات رمزية. حرب روسيا وأوكرانيا وشدد بودولياك على أن أوكرانيا ليس لديها مصلحة في ضرب المدن الروسية بشكل أساسي، ولكنها تخطط لضرب أهداف ذات قيمة استراتيجية وعسكرية.

وبين أن "الأمر يتعلق بالتدمير المنهجي للقواعد الجوية التي تتمركز فيها الطائرات الاستراتيجية".

وأضاف بودولياك إن تلك الأهداف في روسيا تستخدم عمدا، لتنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.

وذكر أن "الاستراتيجية الصحيحة هي إضعاف روسيا بثلاث طرق هي: زيادة تكلفة الحرب، وتدمير الخدمات اللوجستية، وتمديد الوقت اللازم لحشد الموارد من أجل ساحة المعركة". خسائر القوات الروسية أرقام صادرة عن وزارة الدفاع البريطانية، أشارت نقلا عن مصادر استخباراتية، إلى أن القوات الروسية فقدت أكثر من 70 ألف جندي، في حربها ضد أوكرانيا، خلال الشهرين الماضيين فقط.

وبلغ المعدل اليومي للجنود القتلى والجرحى، في المتوسط 1262، مضيفًا: "من المرجح أن يظل معدل الخسائر في روسيا، أعلى من ألف يوميًا، خلال الشهرين المقبلين، إذ تواصل روسيا محاولة السيطرة على مواقع أوكرانية".

وفتحت روسيا جبهة جديدة في منطقة "خاركيف" وحافظت على نفس معدل الهجوم على جبهات أخرى، فيما تدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي، منذ فبراير 2022.

ويدور جدلا حادا بين حلفاء أوكرانيا حول ما إذا كان ينبغي السماح لها باستخدام الأسلحة التي زودها بها الغرب لضرب أهداف على الأراضي الروسية، ومنح عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذا الإذن في الشهور الأخيرة.